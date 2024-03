Palermo, Gds: “Prevendita tiepida, no sold out al Barbera col Venezia. Entusiasmo…”

Niente corsa al biglietto o prospettive di sold out venerdì sera al Renzo Barbera. La consueta prevendita dei tagliandi in vista del big match contro il Venezia di Vanoli non ha fatto registrare dati vertiginosi. Al momento, dato aggiornato a mercoledì 13 marzo, i tagliandi emessi erano circa ottomila. Dato parziale dei paganti che, sommati agli spettatori abbonati dovrebbe garantire circa ventimila presenze nell'incrocio d'alta quota tra le compagini di Corini e Vanoli .L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sulla risposta tiepida da parte del pubblico di fede rosanero, provato e perplesso dal ciclo di prestazioni post Cremona che hanno sortito effetti nefasti in classifica e smorzato sensibilmente l'entusiasmo. La vittoria di Lecco, preziosa ma giunta al termine di una performance non certo indimenticabile, non ha riacceso la fantasia dei tifosi né la convinzione che la squadra possa centrare l'obiettivo con uno straordinario finale di stagione. Contro il Venezia ci sarà comunque una discreta affluenza, con i biglietti che saranno venduti tra oggi e domani si può realisticamente toccare quota venticinquemila. Numeri eccellenti per la categoria ma lontani dai picchi di presenza raggiunti in occasione di altri match clou in stagione, come la recente sfida contro il Como che richiamò al Barbera un totale di trentaduemila spettatori. Quello che affrontò e supero i lariani, era un Palermo che veniva da dieci punti in quattro gare e viveva uno stato di forma ben diverso rispetto a quello attuale. Battere il Venezia resta comunque fondamentale per riprendere quota e slancio in zona promozione, il Palermo accorcerebbe a meno due il suo distacco dal terzo posto, non perdendo contatto con Como e Cremonese che sfideranno Pisa e Sudtirol nel trentesimo turno del campionato di Serie B.