Palermo, Corriere dello Sport: “Ranocchia verso forfait, Corini ridisegna il reparto”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulle scelte di formazione di Corini in vista del big match al Barbera contro il Venezia di Vanoli. Tegola pesante per il coach di Bagnolo Mella la probabile assenza di Filippo Ranocchia, che non pare aver smaltito l'infortunio muscolare occorsogli a Lecco9. L'ex Empoli, Monza e Juventus con il suo arrivo a gennaio aveva conferito qualità, ritmo, fosforo e acume, in sede di costruzione della manovra e di rifinitura tra le linee. Tempi d'inserimento lodevoli ed anche quattro reti pesanti nel primo scorcio di esperienza in rosanero. Certamente più macchinoso e poco brillante nelle ultime uscite, in cui ha accusato un'evidente flessione al pari di molti compagni di squadra. Precauzionalmente, è verosimile che il Palermo non abbia alcuna intenzione di forzare i tempi di recupero del ragazzo o correre rischi gratuiti, ragion per cui si dovrebbe optare per la rinuncia al suo apporto nella sfida contro i lagunari, al fine di smaltire il fastidio durante la sosta e ripresentarsi carico per il rush finale della regular season. Corini ridisegnerà così il reparto nevralgico, con Segre e Gomes pilastri inamovibili ed uno tra Coulibaly ed Henderson schierati da trequartisti incursori. L'ex Ternana e lo scozzese hanno caratteristiche ben diverse rispetto a Ranocchia, entrambi sono già stati utilizzati da Corini in quella posizione che interpretano in maniera più muscolare e conservativa a differenza del classe 2001. Probabile che anche contro il Venezia, il Palermo giochi una partita più accorta e di sostanza, Ranocchi aieri non si è allenato con i compagni e dopo, il buon avvio di gara a Brescia, prima di essere sacrificato sull'altare delle esigenze figlie del rosso a Marconi, Henderson sembra il favorito per scendere in campo dal primo minuto e riprendersi una maglia da titolare a centrocampo.