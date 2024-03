Venezia-Bari, Iachini: “Mancata cattiveria, non ci hanno dominati. Cambi…”

ATTEGGIAMENTO -“Siamo scesi in campo per poter giocare una partita sviluppata bene, ma purtroppo al primo calcio d'angolo c'è stato questo episodio, al secondo ancora un altro molto simile dove dovevamo prestare sicuramente più attenzione e ovviamente la partita a livello psicologico per noi si è messa male. Già nel primo tempo siamo stati poi più arrembanti e abbiamo cominciato a giocare: li abbiamo schiacciati con personalità, abbiamo girato bene la palla e siamo andati dentro l'area avversaria. Ci è mancato qualcosa a livello tecnico: qualche passaggio sbagliato di troppo, qualche situazione di questo tipo, ma nel corso della partita ci può stare. A Catanzaro dopo la prima punizione finita all'incrocio dei pali abbiamo continuato a giocare e insistito. La squadra è stata in partita e ha costruito contro un'ottima squadra come il Venezia che si conosce. Peccato per Achik perché ha avuto una bellissima palla che sarebbe stata molto importante per la squadra, dato che in quel momento la partita avrebbe sarebbe cambiata a livello mettendo pressione agli avversari. Quando prepari una partita vuoi giocarla in quel modo, poi prendi gol sul primo e sul secondo calcio d'angolo ed è chiaro che quello può ammazzare anche un Toro. Ci è mancata quella cattiveria, anche perché sono situazioni da piazzato che abbiamo preparato con attenzione e che si potevano sicuramente evitare. Negli ultimi venti minuti la squadra ha cominciato a macinare gioco a giocare venendo fuori e riuscendo a ad andare a creare i presupposti per pareggiare la partita e per rimettere in piedi. Bisogna guardare oltre il risultato e studiare la partita: il Venezia non ci ha dominati e non siamo stati schiacciati in lungo e in largo”.