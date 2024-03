Venezia-Bari, Vanoli: “Bravi a rimanere in gara, stati frenetici. Piazzati decisivi”

MATCH - “A volte abbiamo giocato bene trovando tanti spazi, ma poi sul 2-0 non abbiamo saputo gestire la partita rallentando un po’, dopo il 2-1 siamo andati un po’ in panico ma i giocatori sono stati bravissimi a restare in gara sapendo soffrire in quel momento, ci sono anche gli avversari, una squadra il Bari che ha giocatori importanti quindi sapevamo di poter soffrire, alcune cose le potevamo gestire diversamente, come successo a Como abbiamo mostrato voglia di vincerla. Bravissimo chi è entrato, Jajalo ha fatto uno spezzone importante e con lui sono anche cambiati i ritmi della nostra partita, ora dobbiamo essere bravi a recuperare energie pensando alla prossima”.