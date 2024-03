Tuttosport: “Corini verso il capolinea, forse solo un Palermo promosso in Serie A…”

Focus sul momento di crisi e le prospettive future del Palermo FC sull'edizione odierna di Tuttosport. Compagine rosanero che ha drasticamente ridimensionato le sue ambizioni, 7uscendo di fatto dalla corsa alla promozione diretta con un rendimento altamente negativo nelle ultime cinque giornate. Dalla rimonta subita nella ripresa allo Zini contro la Cremonese, Palermo che era in vantaggio di due reti ed un uomo all'intervallo sui grigiorossi, la formazione siciliana si è progressivamente smarrita, perdendo punti, partite e posizioni in classifica. Un'involuzione inattesa e vistosa, in termini prestazionali, atletici e di qualità del gioco espresso. Improvvisamente sgretolati equilibri, compattezza ed autostima, svanite solidità della fase difensiva e brillantezza nella proposta, tre ko nelle ultime quattro gare con dieci gol subiti nelle sfide perse contro Brescia, Ternana e Venezia. Il quotidiano torinese sottolinea come Corini sia al centro delle vorticose polemiche seguite a questo letale balckout della squadra, il tecnico di Bagnolo Mella sembra viaggiare verso il capolinea della sua gestione tecnica, con il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno che con ogni probabilità non verrà rinnovato. Salvezza il primo anno e raggiungimento nei playoff la stagione successiva, obiettivi che salvo cataclismi nelle ultime otto giornate dell'attuale regular season dovrebbero essere perseguiti. Tuttavia, gioco, identità tattica e scelte in quasi due anni non hanno mai convinto. Restano otto sfide per provare a sovvertire un destino già segnato: solo un'eventuale promozione in Serie A del Palermo potrebbe aprire degli spiragli per una conferma dell'allenatore di Bagnolo Mella anche nella stagione calcistica 2024-2025. Intanto il Palermo riprenderà la sua corsa playoff il prossimo primo aprile quando ripartirà il torneo cadetto dopo l'ultima sosta dell'annata: Brunori e compagni impegnati nella delicata trasferta di Pisa contro la compagine nerazzurra guidata da Alberto Aquilani.