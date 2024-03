Palermo, Corriere dello Sport: “Dilemma Corini, è il cambio modulo la strada giusta?”

Pausa del campionato e test amichevole contro la consorella in orbita City Group, il Lommel SK. Palermo che si lecca le ferite dopo un frangente di stagione estremamente critico che ha drasticamente complicato il percorso in chiave promozione a Brunori e compagni. Voragini in fase difensiva, scarsa brillantezza sul piano atletico, involuzione tecnica e mentale preoccupante seguita al pari subito in rimonta dalla Cremonese allo Zini. Tre punti in quattro match, la vittoria scialba di Lecco e poi ben tre ko cocenti, al cospetto di Brescia, Ternana e Venezia con dieci reti al passivo in tre gare. Corsa al secondo posto compromessa, sprint playoff notevolmente complicato. Adesso il Palermo prova a ripartire e ritrovarsi da Pisa, prima trasferta che attende la compagine rosanero alla ripresa del torneo cadetto. Corini non ha potuto testare sabato scorso sul rettangolo verde le novità tattiche paventate per provare a restituire compattezza ed equilibrio in fase difensiva alla sua squadra. Troppi gli assenti e Palermo disposto con l'ormai consueto assetto dell'ultimo periodo. Il tecnico di Bagnolo Mella, secondo quanto pubblicato sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, vive un annoso dilemma in questi giorni. Voltare totalmente pagina sul piano tattico, far ricorso alla difesa a tre disconoscend0, o quasi, circa venti mesi di lavori su un modulo e dei concetti ben precisi? O, in alternativa, non sottoporre la squadra a questa repentina metamorfosi, insistendo su un dispositivo tattico che prevede movimenti, sincronismi e trame ormai automatizzati dai suoi calciatori, magari contando su interpretazione, applicazione ed atteggiamento diverso, oltre che su un'auspicabile crescita sul piano atletico? Il ricorso al 3-5-2 implicherebbe il sacrificio degli attaccanti esterni, sulle cui doti offensive, senza per la verità ottenere grandi risultati, si era decisamente puntato in estate tra scelte d mercato e lavoro in ritiro. Cambiare tutto adesso, tuttavia, significherebbe archiviare un lavoro su cui Corini insiste da mesi. Una scelta non semplice da compiere, con vari pro e contro da valutare e ponderare con massima attenzione. Urge cambiare certamente passo e livello delle prestazioni se si vuole scalare qualche posizione nella griglia playoff in queste ultime otto giornate di regular season.