Palermo, Gds: “4-3-3 o 3-5-2 con Ranocchia out. Già contro il Pisa novità di Corini”

Nove giocatori assenti che non hanno consentito a Corini di provare sul rettangolo verde nuove soluzioni tattiche nel test amichevole contro il Lommel SK. Tuttavia, il tecnico del Palermo è pronto ad adottare alcune sostanziali varianti in termini di assetto cha contribuiscano al ripristino di equilibri e compattezza in seno alla squadra- Troppe le reti subite, tra errori individuali, topiche di reparto e scompensi corali tra le linee, il coach di Bagnolo Mella è consapevole che bisogna intervenire fin da subito per tentare di giocarsi al meglio le proprie chances in questo rush finale della stagione. Già a Pisa, il prossimo primo aprile, vedremo un Palermo schierato in maniera diversa rispetto alle ultime uscite. 4-2-3-1 momentaneamente accantonato con l'infortunio muscolare di Ranocchia, contro la formazione di Aquilani i rosanero si disporranno con un più compatto 4-3-3 o addirittura con un classico 3-5-2. Nel primo caso, resterebbe la linea difensiva a quattro, rientro di Lucioni con Ceccaroni ed esterni bassi confermati sulle corsie. Novità a centrocampo, niente trequartista e Gomes affiancato da due intermedi in zona nevralgica, Segre con uno tra Vasic, Coulibaly ed Henderson. Di Francesco-Brunori-Di Mariano tridente d'attacco. Con il ricorso alla difesa a tre, già utilizzata per ritrovare densità e coesione in un frangente critico dello scorso torneo, Corini punterebbe su Diakitè, Lucioni e Ceccaroni nel cuore della retroguardia, Lund e Di Mariano quinti alti, medesimo centrocampo a tre, doppio attaccante con l'imbarazzo della scelta per stabilire il partner di Brunori. Uno tra Traorè e Di Francesco se si dovesse optare per un elastico con propensione più a legare e rifinire, uno tra Mancuso e Soleri se si cercano peso e profondità in the box al fianco dell'italobrasiliano. Valutazioni che verranno ponderate da Corini e staff tecnico nella lunga settimana di lavoro che separa il Palermo dalla delicata trasferta sul campo dei nerazzurri.