Palermo, Gds: “Corini cambi e cerchi altre strade. Lucioni e la condizione fisica…”

Il test amichevole contro il Lommel Sk per chiudere una settimana di lavoro particolare in virtù della sosta del campionato. Tante assenze, formazione sperimentale e rotazioni massicce nella sgambatura contro i belgi, pochissime le indicazioni realmente utili relativamente al Palermo che vedremo nel rush finale di questa stagione. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sui possibili ed opportuni accorgimenti tattici che Corini dovrà adottare per cambiare volto e restituire equilibri alla sua squadra apparsa in seria difficoltà come inesorabilmente ribadito dal ko interno al cospetto del Venezia di Vanoli. Molti degli interpreti che hanno composto l'undici titolare non saranno certamente tra quelli che scenderanno in campo dal primo minuto a Pisa. Il noto quotidiano cartaceo sottolinea la necessità di battere strade alternative in materia di assetto, la priorità è quella di ritrovare compattezza ed equilibrio, ripristinando un efficace fase difensiva. L:'assenza di Ranocchia pone in soffitta il capitolo trequartista, centrocampo da rinfoltire e probabile difesa a tre, ritocchi imprescindibili per giocarsi al meglio queste ultime otto gare di regular season più i probabilissimi playoff. Fondamentale il recupero di un leader tecnico e carismatico della retroguardia come ;Lucioni, il suo rientro cambierebbe certamente la prospettiva. Grosso ed inquietante interrogativo permane la condizione atletica - chiosa l'editoriale pubblicato sul noto quotidiano regionale - se dovesse restare quella vista dopo Cremona, qualsiasi aggiustamento tattico si rivelerà del tutto inutile.