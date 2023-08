Ternana, Capozucca: “Big in Serie B? Cremonese in pole per la A, Palermo e Parma…”

TERNANA-SAMPDORIA - "Siamo andati a fare un sopralluogo. Il 'Liberati' è uno stato vecchiotto, ma il terreno è sempre stato bellissimo. Dal sopralluogo però abbiamo trovato un campo non in condizioni per una partita importante. La ditta che cura il verde è convinta che in dieci giorni il campo sarà apposto grazie alla rizollatura. Personalmente sono preoccupato e mi muoverò già domani per trovare un campo alternativo, non voglio arrivare a quattro giorni dalla gara contro la Sampdoria senza un campo. A Terni è previsto un grande pubblico, dato il gemellaggio, per questo sarebbe veramente un peccato giocare su un altro campo. La ditta ci ha assicurato che non ci saranno problemi, noi monitoreremo giornalmente la situazione. Non vogliamo perdere partite a tavolino".