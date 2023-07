Serie B, Gazzetta dello Sport: “Ternana tra closing e cessioni. Corrado e l’Inter…”

Situazione complessa in casa Ternana: cambio di proprietà da ratificare e un calciomercato all'insegna delle cessioni. Obiettivo salvezza per la squadra di Cristiano Lucarelli in Serie B

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" analizza la complessa situazione societaria in casa Ternana. La rosea sottolinea la presenza a Cascia, durante la prima uscita dei rossoverdi, del futuro patron Nicola Guida. Dopo il mancato closing, inizialmente previsto lo scorso 15 luglio, il passaggio di proprietà del club umbro dovrebbe essere ratificato in settimana. Impasse che condizione il calciomercato e genera un ritardo significativo sulla tabella di marcia della formazione di Lucarelli in vista del prossimo campionato di Serie B. Solo uscite eccellenti fin qui nella sessione estiva, da Partipilo, Palumbo, Di Tacchio e Ghiringhelli oltre agli elementi rientrati per fine prestito come Favilli, Coulibaly, Cassata e Mantovani. Guida è stato chiaro, spending review e nuovo cilclo imperniato sui giovani, obiettivo designato la conquista della salvezza. Probabili partenze di Corrado (Inter), Diakité (Palermo o Cremonese), Celli (Südtirol), Martella (Feralpisalò) e forse Donnarumma (sondaggio del Cosenza).. Countdown in vista del closing che metterà fine alla gestione Bandecchi-Unicusano. Nell'allenamento congiunto con i dilettanti del Cascia, la Ternana ha vinto con un roboante con un 24-0: poker di Donnarumma e Falletti e tris di Pettinari.