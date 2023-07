Palermo, Claudio Gomes: “Competere per il vertice, Serie B top. Gardini e tifosi…”

"La mia motivazione è quella di lavorare per essere il migliore possibile non solo a livello individuale ma anche sul piano collettivo. Vogliamo migliorare il risultato dello scorso anno, perché sappiamo bene che non siamo riusciti a raggiungere quello che volevamo. Questo ritiro è molto importante perché dobbiamo costruire le fondamenta per essere forti fino alla fine del campionato. Penso che abbiamo iniziato bene e siamo una buona squadra, c'è molta qualità tra giocatori e componenti dello staff. Sono tutti disponibili e desiderosi di cominciare la nuova stagione. Quando sono arrivato in Italia sono rimasto un po' sorpreso dal livello del campionato cadetto, la Serie B è un campionato prestigioso. Ho trovato a Palermo un gruppo che lavorava insieme da molto, ho avuto bisogno di tempo per rendere al massimo in campo. Comunque è stato un inserimento semplice, perché mi hanno aiutato tutti compagni e dirigenti. Sono stato molto felice di aver prolungato il contratto con il Palermo il mese scorso, per me è certamente un'ottima opportunità. Voglio ripagare la fiducia che mi hanno concesso la società ed i tifosi e sono davvero molto felice. In questo campionato vogliamo essere migliori dello scorso campionato ed essere competitivi tra le squadre di alta classifica, il campionato è difficile e tutti quanti nel club sono competitivi. Le dichiarazioni del direttore Gardini sull'obiettivo stagionale ci hanno dato fiducia e grande energia, vogliamo lavorare tutti sodo per raggiungerlo. Sono già arrivati dal calciomercato ottimi giocatori che saranno certamente molto preziosi, poiché la stagione è molto lunga e avremo bisogno di tutti. Ogni calciatore in squadra sarà importante. Sono davvero felice che questi giocatori abbiano accettato di unirsi a noi, perché abbiamo grandi ambizioni come club e come squadra. Sono molto orgoglioso di fare parte della famiglia del City Football Group, perché ci sono grandi ambizioni. CFG e Palermo sono sulla giusta strada per ottenere i risultati desiderati e tutti noi dobbiamo remare nella stessa direzione. In questi giorni so che ci sono in vendita gli abbonamenti per il prossimo campionato, sia io che i miei compagni speriamo che i tifosi possano sottoscrivere tante tessere stagionali, poicé abbiamo bisogno di loro e li aspettiamo allo stadio".