Calciomercato Palermo: Corrado in cima alla lista, no Verre. Rivas e Di Chiara…

Raziocinio, lungimiranza, idee chiare- Il Palermo chiude la prima parte del ritiro a Ronzone, rifiata appena un paio di giorni, ottimizza la strategia in sede di calciomercato prima di riprendere la preparazione estiva a Pinzolo. Base ed intelaiatura della scorsa stagione sono state massicciamente corroborate ed implementate sul piano dell'esperienza e della qualità. Lucioni, Ceccaroni, Mancuso, Insigne, Vasic, Desplanches costituiscono perfetto mix di personalità, cifra tecnica, mentalità vincente e talento in prospettiva. Ovviamente la rosa è ancora perfettibile, mancano all'appello ancora almeno tre tasselli funzionali al mosaico di Corini. Laterale basso di sinistra, mezzala di spessore con vocazione offensiva, attaccante esterno in grado di spostare gli equilibri in categoria. Tre operazioni strutturali da portare a compimento, più un paio di under brillanti da innestare in chiave presente ed ottica futura. Il capitolo terzino sinistro è piuttosto fluido: l'opzione Frabotta, seppur proposta al management rosanero, non è certamente in cima alle gerarchie del club di viale del Fante. Di Chiara, esterno basso completo nelle due fasi di gioco e con un background di rilievo in Serie B, è un profilo certamente stimato dall'area tecnica per peculiarità e caratteristiche tecniche. Tuttavia, la situazione Reggina complica sensibilmente modalità e tempi di un eventuale trattativa con l'entourage del calciatore che, ad oggi, non esiste, nonostante il profilo del ragazzo sia ritenuto idoneo e spendibile. In cima alla lista dei desideri del Palermo sulla corsia mancina ci sarebbe l'ex Nicolò Corrado, reduce da un'ottima stagione con la maglia della Ternana. Il caos legato alla situazione societaria ed all'articolato cambio di proprietà in corso congela il calciomercato umbro, qualora il cartellino dell'esterno tornasse totalmente in orbita Inter la situazione potrebbe sbloccarsi. In zona nevralgica, il Palermo ha consapevolmente deciso di non affondare il colpo su Michele Collocolo, nonostante gradimento e volontà del calciatore di vestire la maglia rosanero. Il confronto interlocutorio con l'Ascoli, caratterizzato da un gap e divergenze sostanziali su cifre e formula dell'affare. comunque conciliabili, non ha mai avuto un concreto seguito. Club rosa che ha preferito concentrarsi su sfoltimento lista over e operazioni in uscita nel reparto, per poi virare su altri profili nel ruolo. Improbabile un ritorno di Verre, sempre più dentro allo scacchiere tattico di Pirlo e ad oggi pilastro nel microcosmo Sampdoria. Rinaudo e Bigon dovranno probabilmente dirottare la loro attenzione altrove per elevare il livello del centrocampo rosanero. Vicenza e Triestina forti su Damiani, Lecco e Cosenza sondano il terreno per Broh. Rivas e Rover restano profili monitorati per impreziosire il tridente offensivo, così come piace il giovane Giuseppe Di Serio di proprietà del Perugua.