Calciomercato Palermo, Gds: “Varie incognite e tasselli mancanti. Difesa e Stulac…”

Palermo che ha concluso la prima fase del ritiro a Ronzone e rifiata in attesa di riprendere il lavoro a Pinzolo. Buona base ma squadra ancora sa completare sul mercato per legittimare le ambizioni di vertice in Serie B

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia traccia un piccolo bilancio consuntivo dopo il termine della prima parte del ritiro svolta a Ronzone dal Palermo di Corini. Buono nel complesso l'avvio di calciomercato del binomio manageriale composto da Rinaudo e Bigon, con l'arrivo di elementi esperti e dal background vincente in categoria oltre alla ciliegina sulla torta, Vasic, con vista sul futuro. Le due uscite amichevoli contro Virtus Verona e Bologna hanno confermato che sussistono ancora diverse incognite e vari tasselli mancanti ancora da incastonare nel mosaico a disposizione del tecnico di Bagnolo Mella. La tenuta difensiva della retroguardia è stato un bero e proprio tallone d'achille nella passata stagione. Big del calibro di Lucioni e Ceccaroni, in virtù di valore assoluto e leadership, avranno il compito di conferire solidità ed affidabilità al reparto. Buoni segnali da Leo Stulac in mediana, una frazione giocata contro il Bologna in cui il playmaker sloveno ha ribadito di avere in dote fosforo, senso geometrico e visione di gioco, recuperarlo a pieno sarebbe un plus notevole e la sua tenuta fisica va verificata a medio-lungo termine. La dirigenza rosa deve ancora trovare un esterno basso di sinistra sul mercato, una mezzala offensiva, un attaccante esterno in grado di spostare gli equilibri e un paio di under brillanti e duttili sulla falsa riga dell'operazione Vasic.