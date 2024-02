Stroppa: “Rosso assurdo. Noi in gara anche in dieci. Eroi? Quelli sono nei fumetti”

La Cremonese recupera il doppio svantaggio. Le dichiarazioni di mister Stroppa dopo il pareggio contro il Palermo in Serie B.

Mediagol ⚽️ 24 febbraio - 16:39

Un pareggio decisamente amaro per il Palermo per come si è impostata la partita, avanti di due gol con la Cremonese in dieci uomini dal 17'. Risultato in ogni caso utile ai rosanero per primeggiare sui grigiorossi in caso di arrivo a pari punti, vista la prevalenza negli scontri diretti. Corini paga il blackout iniziale nel corso della ripresa. Encomiabile la formazione di Stroppa che non ha mai dato l'impressione di essere in inferiorità numerica. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico della Cremonese nel post gara:

"Abbiamo dato una bella risposta a livello di forza e consapevolezza si è espressa in questa maniera qua. 15 minuti di gran livello, peccato. Eroici? Gli eroi sono da fumetti e altro genere. La capacità di non disunirsi e crederci, ho chiesto all’intervallo di non concedere il terzo gol e di avere corsa feroce che ci poteva permettere di rimettere in sesto la partita. Abbiamo rischiato di vincerla, le atto. Sarebbe stato un premio alla prestazione. Ci teniamo la capacità di aver tenuto il campo in questa maniera contro una squadra di questo livello. Difesa? Al di là di Bianchetti potrei fare non so quanti nomi, anche chi subentra. È una rosa che sta crescendo molto, fa la differenza questa capacità di stare insieme. Una cosa determinante. Chi gioca di meno è partecipe, mi mettono in difficoltà nelle scelte. Sono orgoglioso di allenare questa squadra. E l’avrei detto comunque anche se avessimo perso. Per me è assurdo il cartellino rosso, anche se da regolamento la risposta è quella lì. La squadra ha sempre mantenuto costantemente la prestazione, è questo che fa la differenza. Non è stata una reazione. Siamo sempre stati in partita anche con un uomo in meno. Questa è una soddisfazione straordinaria. Ho fatto i complimenti alla squadra tra il primo e il secondo tempo, la migliore prestazione dell’anno. Ero sicuro potesse succedere qualcosa, abbiamo avuto la possibilità di andare anche sul 3-2. Tanta roba. Pickel? Deve limare questo aspetto caratteriale fuori le righe ma è contagioso in modo positivo. Tira dietro tutta la squadra, una caratteristica che a noi fa molto piacere".

Queste invece le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport da mister Stroppa: "Oltre a un ottimo secondo tempo direi anche il primo. Undici contro undici la gara sembrava a senso unico. Sotto 2-0 al 45' la squadra non si è mai disunita ed ha sempre macinato gioco. Abbiamo fatto tutto come se fossimo stati in parità numerica. Straordinari da un punto di vista mentale. Cosa ho detto all'intervallo? Che sarebbe bastato un episodio. Ho fatto i complimenti per la miglior prestazione della stagione. Bisognava non concedere un terzo gol che avrebbe dato una fotografia diversa alla nostra prestazione. Peccato perché siamo andati anche vicini a vincerla, il Palermo solo un paio di tiri negli ultimi cinque minuti nonostante la superiorità numerica. Una partita del genere ci deve dare grandissima autostima. Perdere punti oggi sarebbe stato un vero peccato vista la bella prestazione. Miglior Cremonese della stagione? Voi guardate i risultati. Confermo il momento di qualità, le prestazioni vedono una crescita costante anche di idee e di consapevolezza dei propri mezzi. Il mio inizio non è stato super positivo ma i segnali c'erano. Piano piano col lavoro sono riuscito ad entrare dentro questo spogliatoio straordinario. Bello come si abbraccia tutta la squadra, siamo ben focalizzati verso il nostro obiettivo".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.