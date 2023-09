Serie C: tris Latina e Fella-gol. Benevento e Taranto ok, pari Cerignola-Juve Stabia

Si archivia la seconda parte della quinta giornata del girone C di Serie C. Colpaccio del Picerno a Torre del Greco. Uno a tre ai danni della Turris, successo lucano che sigla il primo stop della stagione dei ragazzi di Bruno Caneo, dopo una partenza micidiale, con dieci punti in quattro partite. Successo di misura del Benevento guidato da Andreoletti, che sbanca l'ostico campo di Brindisi e si affaccia per la prima volta tra le zone virtuose del campionato, raccogliendo la prima doppia cifra in classifica. Marcia da top club quella del Latina, che travolge il Giugliano con pesantissimo 0-3 e vola in solitaria in testa alla classifica. L'ex Palermo Giuseppe Fella autore del terzo gol a ridosso del novantesimo. Vince il Taranto di Capuano, di misura sul rettangolo verde del Monterosi Tuscia. 90' in campo per Silipo, che non riesce ad incidere. A reti bianche termina la sfida tra Audace Cerignola e Juve Stabia.