Serie C, formazioni ufficiali 5a giornata: da Cerignola-Juve Stabia a Brindisi-Benevento

Le formazioni ufficiali dei match validi per la quinta giornata del girone C di Serie C edizione 2023/2024.

Sono cinque le partite in programma oggi alle 20:45, lunedì 25 settembre oltre a Catania-Foggia: Turris-Picerno, Giugliano-Latina, Monterosi-Taranto, Audace Cerignola-Juve Stabia e Brindisi-Benevento. Sfide valide per la quinta giornata del girone C di Serie C. Di seguito, le scelte dei dieci tecnici: