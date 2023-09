Serie C, 5a giornata: Patierno e poker Avellino, ok Crotone. Pari Potenza-Casertana

Risultati e commenti dei match di Serie C, validi per la quinta giornata del girone C, iniziati alle ore 20.45.

Si archivia una parte della quinta giornata del girone C di Serie C. Poker per l'Avellino di Michele Pazienza grazie alla doppietta di Patierno e ai gol di Sgarbi e Armellino. Vittoria anche per il Crotone guidato da Lamberto Zauli grazie al gol di Gomez. Pari tra Potenza e Casertana con il risultato di 1-1. Partita sospesa al 53' per blackout tra Virtus Francavilla e Messina.