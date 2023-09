Serie C, formazioni ufficiali 5a giornata: da Avellino-Monopoli a Crotone-Sorrento

Le formazioni ufficiali dei match validi per la quinta giornata del girone C di Serie C edizione 2023/2024

Sono quattro le partite in programma oggi alle 20:45, domenica 24 settembre: Avellino-Monopoli, Crotone- Sorrento, Potenza-Casertana, Virtus Francavilla-Messina. Sfide valide per la quinta giornata del girone C di Serie C. Di seguito, le scelte degli otto tecnici: