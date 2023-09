Venezia-Palermo, biglietti in vendita: info settore ospiti

Prezzo Biglietti

Il costo di un singolo tagliando è di 23 euro più diritti di prevendita. Per il Settore Ospiti è prevista un’unica fascia di prezzo, senza distinzioni per fasce d’età. Il ticket comprende anche il servizio di trasporto acqueo dedicato da Venice Gate Parking a Stadio P L Penzo e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico. Il settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.