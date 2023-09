Primavera, Palermo batte Ternana 2-0. Di Mitri e Fravola fanno esultare Di Benedetto

In campo anche Buba Marong, difensore che aveva esordito in prima squadra ai tempi della Serie C con Giacomo Filippi in panchina ed ancora nell'orbita Palermo dopo il prestito alla Gelbison della passata stagione. A realizzare il gol del vantaggio ci ha pensato Salvatore Di Mitri al 30', bravissimo a scattare in posizione regolare raccogliendo perfettamente il filtrante servitogli ed a piazzare la sfera all'angolino basso a tu per tu con il portiere rossoverde. Dopo aver sfiorato a più riprese la rete del raddoppio, il Palermo ha chiuso la partita all'83' con Matteo Fravola che al centro dell'area di rigore ha ricevuto palla dalla destra da Vitucci e con il piattone mancino ha lasciato partire una traiettoria imprendibile.