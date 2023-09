Venezia, Joronen: “Palermo? Partita tosta, i nostri tifosi saranno importanti”

"È importante, per tutta la squadra, il fatto di non avere preso gol nelle ultime tre partite". Lo ha detto Jesse Joronen, intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il Brescia. Il Venezia, che fin qui ha conquistato dodici punti - frutto di tre vittorie e tre pareggi - sabato pomeriggio non è andato oltre lo 0-0 contro il Brescia. E martedì 26 settembre ospiterà il Palermo di Eugenio Corini fra le mura amiche dello Stadio "Pier Luigi Penzo", in occasione della gara valevole per la settima giornata del campionato di Serie B.