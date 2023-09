Serie C, 3a giornata: Turris prima, ko Crotone. Di Carmine-Catania top e Potenza ok

Risultati e commenti dei match di Serie C, validi per la terza giornata del girone C, iniziati alle ore 20.45.

Si archivia buona parte della terza giornata del girone C di Serie C. Prima vittoria stagionale per il Catania di Luca Tabbiani grazie alla doppietta di Samuele Di Carmine. Pareggio pragmatico e poco spettacolare all'esordio sulla panchina dell'Avellino per Michele Pazienza, finisce 0-0 contro il Foggia. Pari a reti bianche per il Benevento di Andreoletti. Successo con un gol di scarto per Turris, Virtus Francavilla e Potenza. I campani, rimasti in dieci al 62' e primi a punteggio pieno, battono in casa 3-2 il Sorrento. I pugliesi hanno la meglio sul più quotato Crotone grazie al 3-1 grazie anche all'espulsione del difensore pitagorico Gigliotti che prima pareggia e poi si fa buttare fuori. Potentini che alla fine di un match combattuto contro il Monopoli riescono a portare a casa i tre punti grazie al gol di Steffe intorno all'ora di gioco.