Serie B, la Reggina: “Amarezza per rigetto ricorso, proseguiamo iter giudiziario…”

Caos in Serie B. A poche settimane dall'avvio del campionato, originariamente fissato per il 19 agosto ma a forte rischio slittamento, si susseguono le beghe legali in sede di giustizia sportiva per stabilire chi è in possesso dei requisiti normativi per l'iscrizione ed ha diritto a disputare il prossimo torneo cadetto. La sentenza emessa ieri dal Collegio di Garanzia del Coni, ha di fatto bocciato il ricorso della Reggina avverso all'esclusione sancita nei confronti della società calabrese, con il conseguente ripescaggio del Brescia, accolto quello del Perugia e messo seriamente in dubbio la partecipazione del Lecco al prossimo campionato di Serie B. Verdetto che ha scatenato polemiche trasversali, ma che non scrive ancora l'ultima parola sull'intricata vicenda. La data del 29 agosto, giorno in cui si riunirà il Consiglio di Stato, sarà probabilmente l'ultimo step per stabilire il lotto delle partecipanti al campionato cadetto 2023-2024. La Reggina ha diramato sui propri canali ufficiali il seguente comunicato: "Abbiamo appreso con amarezza la decisione del Collegio di garanzia del Coni che ha respinto il nostro ricorso contro l’esclusione della Reggina dal campionato di Serie B. Nel prendere atto della decisione dell’autorità sportiva, ribadiamo la convinzione di essere nel pieno diritto sancito dalla giustizia dello Stato ad essere ammessi al torneo che abbiamo conquistato sul campo e con il rispetto delle norme. In coerenza con il percorso sin qui portato avanti proseguiremo nell’iter giudiziario, fiduciosi che l’esito finale di questa rivendicazione di giustizia renderà onore all’impegno sin qui dimostrato dalla Società e dai tifosi che in queste ore ci stanno sostenendo”.