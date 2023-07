La Gazzetta dello Sport: “Caos Serie B, rischio slittamento a Settembre e 21 squadre”

"Con questo scenario, la sensazione è che bisognerà obbligatoriamente aspettare l’ultimo grado di giudizio (Consiglio di Stato, 29 agosto) per conoscere gli organici di Serie B e C. E quindi i campionati potranno partire soltanto a settembre- scrive nel suo approfondimento la rosea -oggi scade il termine per le domande di riammissione e ripescaggio, domani i direttivi delle due leghe le valutano e le girano a Covisoc e Commissione Infrastrutture che poi daranno i pareri alla Figc per il Consiglio di venerdì 28. Ma il giorno degli annunci non sarà quello: il 28 saranno solo definite le graduatorie.... . Si aspetterà il Consiglio di Stato per sapere quali saranno le 20 squadre di B o se addirittura si andrà a 21 squadre (con il Lecco e il Perugia, oltre al Brescia), con calendario ovviamente da rifare...".