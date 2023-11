Serie B, Gautieri: “Palermo ha rosa top, involuzione strana. Fiducia a Corini…”

"Palermo k.o. col Cittadella? Non so che difficoltà possa avere nello specifico la squadra rosanero, l’organico è forte. È una squadra costruita per la promozione in Serie A. Questo periodo negativo adesso sta durando tanto. Ha avuto una involuzione strana, ma deve riprendere a marcia. Ritengo che bisogna dare fiducia a Corini, Ho visto un Venezia che sta dando grande continuità, un Parma che ha due squadre, un Bari in ripresa. E poi la solita B imprevedibile“.