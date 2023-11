Vasari: “Palermo senza carattere. Rispetto per Corini ma Iachini tutta la vita”

Ancora numerose le polemiche dopo la deludente sconfitta contro il Cittadella. Momento complicato per la formazione rosanero che dopo aver vissuto un ottimo inizio di stagione (in termini numerici), nelle ultime cinque uscite è incappata in tre sconfitte e un pareggio, intervallate dal successo nel recupero della seconda giornata contro il Brescia di Gastaldello (esonerato). Dopo il cocente ko contro i veneti di Gorini qualcosa si è rotto. Al triplice fischio sono stati indetti cori contro la squadra ma soprattutto contro il tecnico Eugenio Corini, reo di non aver mai dato una vera identità alla squadra. Tanti malumori soprattutto da parte del tifo più caldo, ovvero quella della Curva Nord 12, da sempre uniti con verso il Club che ha diramato un post sul proprio profilo Facebook. Anche la CNI ha affisso un manifesto contro il tecnico di Bagnolo Mella. Oltre ai gruppi organizzati, anche un ex del club siculo ha parlato infatti a distanza di poche ore dal triplice fischio, Gaetano Vasari, attaccante del club rosanero tra il 1995 e il 1997 (con un'altra parentesi nei primi anni 2000) ha rilasciato le seguenti parole sulla sua pagina Facebook.