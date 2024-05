Serie B, Agostinelli: “Serve impresa al Penzo, ma Palermo può battere chiunque…”

Cremonese e Venezia favorite per la conquista della finale dei playoff di Serie B dopo le gare d'andata delle semifinali contro Catanzaro e Palermo. Questo il responso in virtù dei risultati maturati al Ceravolo ed al Barbera, ma l'epilogo di questi confronti è ancora tutto da scrivere poiché nel weekend si disputeranno le sfide di ritorno. Giallorossi e lombardi hanno impattato per due a due, con i calabresi capaci di rimediare al doppio svantaggio con un finale di gara super. Vnatggio legato alla posizione di classifica e due risultati su tre nel retour match dello Zini, Cremonese che gode dei favori del pronostico e compagine di Vivarini che solo con un blitz esterno conquisterebbe la finale. Ancor più dura l'impresa per il Palermo di Mignani al Barbera: sconfitto di misura all'andata dal Venezia di Vanoli tra le mura amiche. Rosanero che non solo dovranno provare ad espugnare il Penzo, ma devono vincere in laguna con due gol di scarto per alimentare il sogno Serie A. In merito ai playoff del torneo cadetto, Andrea Agostinelli, ex tecnico di Benevento e Triestina, ha detto la sua nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Tutto B.