Corriere dello Sport: “Palermo vuole ribaltone a Venezia. Mignani sceglie Di Mariano”

Palermo all'assalto, ma con giudizio. Rimontare dopo la sconfitta di misura al Barbera, vincendo al Penzo con due gol di scarto sul Venezia, è impresa assai ardua. Tuttavia, resta l'unica via possibile per la compagine rosanero se vuole centrare la doppia finale playoff ed alimentare il sogno Serie A. Lagunari favoritissimi, in virtù di punteggio del match d'andata e posizione in classifica al termine della regular season. La squadra di Mignani vuole comunque provarci, per cui stra preparando minuziosamente una sfida in cui bisognerà essere propositivi quanto lucidi e pazienti, cercando di far male all'avversario senza smarrire solidità, distanze ed equilibrio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda quando bastò una rete al Bari di Mignani nella semifinale playoff della scorsa stagione, quando i galletti al Druso si imposero ponendo rimedio alla sconfitta dell'andata. Situazione simile ma non analoga, poiché i pugliesi godevano del vantaggio in termini di posizione di classifica. Al Palermo servirà un'impresa, poiché Brunori e compagni dovranno vincere e contestualmente mettere due reti di margine tra loro e la formazione lagunare. In termini di formazione inziale, Mignani mischia un po' le carte:certamente tornerà tra i pali Pigliacelli dopo l'infortunio di Desplanches, in forte dubbio Lund con Di Mariano in predicato di riconquistare un maglia da titolare partendo dal binario mancino. In conferenza stampa pre gara, Mignani ha glissato sul futuro e non fatto riferimenti troppo specifici sulle scelte che caratterizzeranno l'undici titolare al Penzo: c'è voglia di stupire e massima concentrazione sulla sfida da dentro o fuori di domani sera in laguna.