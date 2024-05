Palermo, Gds: “Al Penzo nelle mani di Pigliacelli. Finale come obiettivo, futuro…”

Vigilia di un match che vale una stagione. A Venezia, domani sera, potrebbe consumarsi l'ultima tappa dell'annata calcistica del Palermo 2023-2024. Gli uomini di Mignani faranno di tutto, ovviamente, affinché non sia così, cercando una complicata rimonta che protragga il percorso nei playoff di Serie B. Strada in salita, dopo il blitz di misura dei lagunari al Barbera, per conquistare la finale infatti la compagine rosanero dovrebbe imporsi al Penzo con almeno due gol di scarto sull'avversario. Fondamentale riuscire a far male alla difesa veneziana, ma altrettanto importante sarà cercare di blindare la propria porta. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come, nella gara topica della stagione, il fato abbia restituito una maglia da titolare a Pigliacelli, uno dei leader dello spogliatoio rosanero recentemente scalzato dal giovane Sebastiano Desplanches tra i pali. L'infortunio muscolare occorso al classe 2003 scuola Milan contro il Venezia al Barbera lo costringerà a dare forfait al Penzo, per cui toccherà di nuovo al numero ventidue difendere la porta rosanero contro Pohjanpalo e compagni. Comunque fondamentale in questo biennio, nonostante qualche incertezza, Pigliacelli ha portato spesso in dote punti preziosi con le sue parate e si è rivelato tassello prezioso nella costruzione dal basso per la sua abilità tecnica con i piedi. Contratto in scadenza nel 2025 e futuro da definire, anche se il Palermo pare di avere tutta l'intenzione di puntare sul giovare Desplanches a partire dal prossimo campionato. Tuttavia, Pigliacelli si farà trovare pronto nel match che può sancire la parola fine o alimentare il sogno Serie A per la squadra di Mignani. Comunque vada, anche in caso di addio in estate, l'esperto estremo difensore ci tiene a lasciare un buon ricordo in una piazza a cui si è molto affezionato durante la sua permanenza.