Il Palermo targato Michele Mignani a caccia dell'impresa nel match in programma venerdì sera contro il Venezia. Alle ore 20:30, fra le mura dello Stadio "Penzo", andrà in scena la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. Si ripartirà dall'1-0 in favore dei lagunari conquistato al "Barbera" grazie alla rete siglata da Pierini. Il Palermo accederà alla finale se vincerà a Venezia con almeno due gol di scarto. In caso di pareggio o di successo di misura dei rosanero saranno gli arancioneroverdi a passare il turno, in virtù della miglior posizione in classifica al termine della regular season. Non sono previsti tempi supplementari o calci di rigore.

I siciliani hanno concluso il campionato al sesto posto in classifica a quota cinquantasei punti, frutto di quindici vittorie, undici pareggi e dodici sconfitte, con sessantadue gol all'attivo e cinquantatré reti subite. Terzo posto a quota settanta punti il Venezia, che ha visto sfumare il sogno promozione diretta. Uno score frutto di ventuno successi, sette pareggi e dieci ko; sessantanove le reti siglate, quarantasei i gol al passivo. Gli ultimi precedenti in campionato tra le due compagini risalgono allo scorso settembre (1-3 per i rosanero al "Penzo", con tripletta di Brunori) e al 15 marzo (0-3 al "Barbera" per il Venezia, con Corini in panchina). Inoltre, Palermo e Venezia si sono affrontate in 55 precedenti col seguente bilancio: 21 vittorie per i rosanero, 18 vittorie dei lagunari, 16 i pareggi; 66 i gol segnati dal Palermo, 61 dal Venezia.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da Paolo Vanoli, Mignani non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, Mamadou Coulibaly e Pietro Ceccaroni, mentre restano da valutare le condizioni di Sebastiano Desplanches e Kristoffer Lund, alle prese con alcuni problemi muscolari. Mentre il tecnico arancioneroverde ritrova Altare ed Ellertsson. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio del tecnico originario di Genova: Mignani predica equilibrio, ma potrebbe tornare a puntare sul 3-4-2-1.

Davanti a Pigliacelli, che tornerà tra i pali se Desplanches non dovesse recuperare, Lucioni, Marconi e uno tra Graves e Nedelcearu comporranno la linea difensiva. Diakitè e Di Mariano (in caso di forfait di Lund) per il ruolo di esterni alti. Gomes e Segre coppia di interni in zona nevralgica, con Ranocchia e Di Francesco (o Soleri) a sostegno di Soleri. O, in alternativa, Ranocchia al posto di Gomes al fianco di Segre, in qual caso, in avanti, spazio sia a Di Francesco, sia a Soleri.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VENEZIA-PALERMO:

FORMAZIONI

24/maggio ore 20:30 VENEZIA PALERMO 3-5-2 Modulo 3-4-2-1 Paolo Vanoli Allenatore Michele Mignani

In campo Jesse Joronen 1 Jay Idzes 4 Giorgio Altare 15 Marin Sverko 33 Antonio Candela 27 Tanner Tessmann 8 Magnus Andersen 38 Gianluca Busio 6 Francesco Zampano 7 Nicholas Pierini 10 Joel Pohjanpalo 20 Mirko Pigliacelli 22 Simon Graves 2 Fabio Lucioni 5 Ivan Marconi 15 Salim Diakitè 23 Jacopo Segre 8 Claudio Gomes 4 Francesco Di Mariano 10 Filippo Ranocchia 14 Federico Di Francesco 17 Matteo Brunori 9