Sampdoria, Manfredi: “Ringraziamo i tifosi. Sappiamo cosa faremo nel calciomercato”

La Sampdoria dopo tre successi di fila si ferma e lo fa contro il Brescia . 3-1 per per la squadra lombarda che ha ridimensionato la formazione di Pirlo . Matteo Manfredi , socio che detiene la maggioranza delle azioni dei liguri, ha parlato a margine dell'inaugurazione della nuova sede blucerchiata a Bogliasco soffermandosi su vari temi:

“Sicuramente è uno di quei passaggi che dobbiamo e vogliamo fare, un progetto ereditato dal passato e abbiamo deciso di accelerare un percorso che era importante fare per noi e per i nostri dipendenti. La stanza dei trofei è abbastanza piena, il passato glorioso di questo club è quello che ci ha portato qui e da qui vogliamo ripartire per tornare a riempire la sala in questione. Uno dei vantaggi di questo trasloco è essere tutti più vicini, collaborare con le nostre attività sia dentro sia fuori dal campo. La logistica di questo nuovo ufficio ci permetterà di farlo".