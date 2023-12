Brescia-Sampdoria, Pirlo: “Non siamo ancora squadra di Serie B. Mancata attenzione”

Brutto stop per la Sampdoria che perde contro il Brescia 3-1. Grande prova per gli uomini di Maran che hanno chiuso la pratica già nella prima frazione. Vittoria importante per i lombardi che si allontanano dalla zona retrocessione. Al termine della sfida ha parlato Andrea Pirlo . Di seguito le dichiarazioni riportate da tifobrescia.it:

"Borini è importante per noi, ma non è un alibi. Dobbiamo maturare tutti come gruppo, ci mancherà per molto tempo. Depaoli ha preso un’ammonizione stupida sapendo di essere diffidato. De Luca la sua partita la fa: ha solo bisogno di sbloccarsi. Lavora sempre bene per la squadra. Sono deluso, molto deluso. Non siamo ancora una squadra di Serie B. Spero che questa partita ci faccia capire gli errori. Noi guardiamo partita dopo partita, né davanti né dietro. Dipende solo da noi stessi: sembrava tutto in discesa, ma basta poco per farti tornare nelle zone pericolose. Sapevamo il tipo di partita che poteva fare il Brescia: li avevamo studiati, bastava avere lo stesso ritmo e la stessa cattiveria. Siamo mancati nell’attenzione. E’ stato bello venire qua, è brutto andare via. Sono sempre emozioni".