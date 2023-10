Palermo, verso lo Spezia: ‘Renzo Barbera’ in festa e già superata quota 20mila tifosi

Un altro pienone allo stadio “Renzo Barbera”. La proiezione è chiara: già superata la soglia dei 20 mila presenti in vista della gara interna contro lo Spezia in programma lunedì sera. Apre così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo. Sono circa 8mila i tifosi rosanero (da sommare con i 12.603 abbonati) che hanno acquistato il biglietto per assistere alla sfida contro lo Spezia, in programma lunedì sera allo stadio di Viale del Fante . "Il match contro i liguri segue, dunque, il trend registrato nel capoluogo siciliano in questo primo segmento della stagione e che dura dalla parte finale dello scorso campionato. Palermo-Ternana di fine febbraio è, in ordine di tempo, l’ultima sfida casalinga dei rosanero con meno di 20 mila spettatori sugli spalti", sottolinea il noto quotidiano.

Inoltre il 'Corriere' ha allargato il Focus su uno score vincente della squadra di Eugenio Corini sul proprio rettangolo verde del 'Barbera', partito dopo il pareggio interno contro la Ternana, dell'anno scorso: "Da allora si contano 8 partite di campionato nelle quali è stato sforato questo tetto con l’apice dei 32.235 spettatori in occasione del match contro il Brescia dell’ultima giornata del 2022/23 in cui c’era in palio la qualificazione ai playoff. La tifoseria palermitana ha sempre risposto “presente” e, come dimostra il dato relativo alla prevendita, lo farà anche tra due giorni. Il primato in classifica a cui ambisce la squadra sul campo è stato raggiunto, al momento, su un altro “terreno”: a quota 24.359, prendendo in esame le tre gare disputate finora al “Barbera” in questo campionato contro Feralpisalò, Cosenza e Sudtirol, il Palermo allo stato attuale ha la migliore media-spettatori della B (superiore addirittura anche ad una decina di club in serie A) e il bagno di folla previsto lunedì sera contribuirà a consolidare questa leadership", chiosa il quotidiano sportivo italiano edito a Roma.