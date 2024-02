Palermo, verso la Feralpisalò: Corini lavora su possesso palla e sviluppi offensivi

Ecco il lavoro svolto dalla squadra di Eugenio Corini in vista della sfida in programma sabato pomeriggio alle 14:00 allo stadio Lino Turina.

E’ ripresa questo pomeriggio la preparazione del Palermo in vista della prossima gara contro la Feralpisalò, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Lino Taurina". Di seguito, quanto riportato dal club di Viale del Fante: "E’ ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo in vista della prossima gara esterna contro la Feralpisalò. I rosanero hanno svolto un’attivazione tecnica e mobilità, potenza aerobica, sviluppi offensivi, possesso palla ed una partita a tema".