Palermo, verso il Venezia: seduta mattutina a Torretta per i rosanero. Il report

Prosegue la preparazione della squadra di Eugenio Corini alla sfida contro Joronen e compagni, in programma martedì sera.

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla sfida contro il Venezia, in programma martedì 26 settembre, alle ore 20:30, allo Stadio "Pier Luigi Penzo". I rosanero hanno svolto questa mattina una seduta di allenamento a Torretta. E nel dettaglio - informa il club di viale del Fante - un'attivazione e mobilità, sviluppi offensivi, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva ed inattive a favore.

Intanto, alle ore 14:15, il tecnico Eugenio Corini interverrà in conferenza stampa in vista della gara valevole per la settima giornata del campionato di Serie B: dichiarazioni live su Mediagol.it.