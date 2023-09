Palermo, verso Venezia: da valutare le condizioni di Pigliacelli, Henderson e Insigne

Intanto, in vista della gara contro gli uomini di Paolo Vanoli - che sabato pomeriggio non sono andati oltre lo 0-0 contro il Brescia - restano da valutare le condizioni di tre potenziali titolari. Si tratta di Mirko Pigliacelli , che ha giocato gran parte della gara con una fasciatura sulla coscia destra, del centrocampista Liam Henderson , alle prese con un problema ai flessori che lo ha costretto al cambio. Oltre alla botta ricevuta da Roberto Insigne , in campo nel secondo tempo dopo essere tornato a disposizione dello stesso Corini dopo aver recuperato dalla lesione di primo grado all'adduttore lungo della coscia destra.

"Insigne? Penso sia una botta, valuteremo domani. Ma non sono preoccupato", ha dichiarato il tecnico rosanero in sede di conferenza stampa, al termine della gara valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B. "L’idea era lasciare in campo Henderson ma ha avuto un problema ai flessori, era un po’ stanco. Deve adattarsi al nostro lavoro. Quindi ho scelto Gomes per avere più equilibrio, per dare freschezza e forzare con gli attaccanti poco dopo. Pigliacelli? Ha preso una botta, ma lo staff medico mi ha rassicurato, vedremo come starà il ragazzo e se sarà disponibile per Venezia", le sue parole.