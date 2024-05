Palermo-Venezia, Pomini: “Lagunari top, ma rosa stanno bene. Pigliacelli? Dispiace”

Doppio ex, in momenti storici diversi dei rispettivi club e della propria carriera. Alberto Pomini vivrà con particolare partecipazione emotiva la doppia semifinale dei playoff di Serie B tra Palermo e Venezia, avendo vestito entrambe le maglie e guadagnatosi stima e apprezzamento, dentro e fuori dal campo, di entrambe le piazze. Portiere affidabile, esperto e dalla notevole continuità di rendimento, l'ex Sassuolo si è sempre contraddistinto per personalità, indole costruttiva e leadership innata, tra i pali e nel chiuso nello spogliatoio. La sfida tra rosanero e lagunari, che scriverà il primo atto stasera in un Renzo Barbera ancora una volta sold out, è stata oggetto di approfondimento e valutazione nel corso dell'intervista concessa da Pomini alla redazione di Tmw.