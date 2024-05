Palermo, Gds: “Rosa speranza, il Venezia in un Barbera sold out. Scelte Mignani…”

Altra serata da brividi in un Barbera traboccante di passione. Il Palermo di Mignani, due giorni dopo aver superato di slancio la Sampdoria, ospita nel suo stadio il Venezia per l'andata delle semifinali dei playoff di Serie B. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia, nel pezzo a firma Carlo Brandaleone, presenta i temi del primo atto della sfida ai lagunari, che potrebbe schiudere a Brunori e compagni le porte della finale. Ovviamente, strada in salita ed avversario di lignaggio ben diverso rispetto ai blucerchiati, ma il Palermo vorace, intenso, corto e brillante ammirato al cospetto della formazione i Pirlo può certamente creare più di un grattacapo ai lagunari. Il noto quotidiano generalista sottolinea come la famosa scintilla sia scatta in seno al gruppo rosanero, la cui prova contro la Sampdoria ha sorpreso critica, sostenitori e forse gli stessi calciatori. Adesso, quello che appariva come un improbabile sogno è diventato una speranza, nonostante si parta in condizioni di svantaggio nella doppia sfida, a parità di risultato e differenza reti in finale andrebbero i veneti, e la squadra di Vanoli si sia mostrata una delle più organizzate, brillanti e continue nell'arco della stagione. Aspetto psicologico in antitesi in sede di approccio, Palermo galvanizzato e desideroso di stupire ancora, Venezia deluso dal ko di La Spezia nell'ultima di regular season e che mastica amaro per aver perso lo sprint con il Como in chiave promozione diretta. Probabile che Mignani si schieri a specchio con la compagine di Vanoli, tornando ad un più prudente 3-5-2 con Gomes dal primo minuto al posto di I insigne.