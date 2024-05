Il Palermo targato Michele Mignani a caccia della terza vittoria di fila nel match in programma lunedì sera contro il Venezia. Alle ore 20:30, fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la semifinale d'andata dei playoff di Serie B. Per i lagunari il vantaggio di due risultati su tre a disposizione grazie alla classifica finale della regular season, utili per staccare il pass per la finale.