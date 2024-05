Palermo, Corriere dello Sport: “Barbera pieno anche col Venezia, novità Mignani…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport presenta la sfida di questa sera tra Palermo e Venezia, valida per la semifinale d'andata dei playoff di Serie B. Grande attesa in città, dopo l'entusiasmante performance3 degli uomini di Mignani contro la Sampdoria di Pirlo nel preliminare di venerdì scorso. Avversario di maggiore caratura rispetto ai blucerchiati, la formazione lagunare ha perso allo sprint il duello per il secondo posto contro il Como. Niente promozione diretta quindi per la compagine guidata da Vanoli, ma lotteria dei playoff seppur in condizioni di assoluto privilegio. In caso di parità di punteggio e differenza reti nella doppia sfida, la migliore posizione in classifica premierebbe Pohjanpalo e compagni. Ma il Palermo sta bene, ha ritrovato fiducia, convinzione e entusiasmo e vuole provarci, in un Barbera ancora una volta stracolmo e straripante di passione a distanza di due giorni dall'ultimo ed emozionante sold out. Bisognerà cercare di ripetere, per applicazione ed intensità, la prestazione sfoderata contro i blucerchiati, ma alzare di molto il livello di lucidità e qualità, in funzione di valore dell'avversario e prospettiva di un ritorno da giocare venerdì prossimo al Penzo. Mignani potrebbe cambiare qualcosa nell'undici iniziale, al fine di conferire maggiore solidità, nerbo ed equilibrio e non lasciare troppo il pallino del gioco ad un Venezia di assoluto livello. Sfida ad alta tensione, tra squadre dotate di ottime individualità ma al contempo organizzate, tra i migliori attacchi della categoria e capace di mandare in rete più elementi in seno al proprio organico. Palermo che dovrebbe inizialmente disporsi col 3-5-2, Nedelcearu potrebbe rilevare Graves in difesa, con Marconi unico mancino naturale tra i centrali in luogo dell'infortunato Ceccaroni. Gomes torna dal primo minuto in zona nevralgica con Ranocchia e Segre, Insigne partirà dall apanchina come Di Francesco. Coppia d'attacco Brunori-Soleri.