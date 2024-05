Corriere dello Sport: “Palermo bello e convincente. Mignani e quelle scelte…”

"Lucioni torna leader". Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo e sulle dichiarazioni rilasciate dal numero 5 rosanero dopo la vittoria conquistata contro la Sampdoria di Andrea Pirlo. Parole che riflettono lo stato d’animo della squadra: "Non c’è tempo di festeggiare, cancelliamo subito la soddisfazione per aver passato il turno e ricarichiamoci per la sfida al Venezia". La sfida d'andata contro gli uomini di Vanoli è in programma lunedì sera allo Stadio "Renzo Barbera". Ritmi serrati che impongono alla squadra di Mignani di ritrovare immediatamente le energie fisiche e mentali per ripetere la prova di venerdì. "Con questa mentalità e questo spirito di sacrificio ora possiamo dire la nostra", ha chiosato Lucioni in sede di conferenza stampa, mandando un messaggio chiaro a Pohjanpalo e compagni.