Palermo, ultimi giorni di vacanza e poi il ritiro. Attesa per l’ufficialità di Vasic

Mancano sempre meno giorni in vista del ritiro del Palermo in Trentino Alto-Adige per la preparazione alla stagione di Serie B 2023/2024 che vedrà i rosanero tra i protagonisti della cadetteria in lotta per una promozione in massima serie. Siamo agli sgoccioli delle vacanze estive per la formazione siciliana, perché come riporta la Gazzetta dello Sportnell'edizione odierna: "L’agenda è fitta: da mercoledì a sabato il raduno a Veronello. Tre giorni per testare le condizioni fisiche dei giocatori".