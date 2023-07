Quasi tutto finito: il Palermo ed Aljosa Vasic sono pronti a creare insieme un nuovo legame. Il fantasista prossimo all'addio con il Padova si è distinto nello scorso campionato di Serie C con otto gol e quattro assist con la formazione veneta. Il classe 2002 aveva ricevuto di recente l'interesse non solo dal club rosanero e da altre compagini di Serie A e B, ma anche di prestigiose società estere come quella del Feyenoord.