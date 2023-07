Palermo, sotto esame Nedelcearu, Stulac e Soleri: Corini valuta le loro posizioni

"Esame Palermo: da Stulac a Soleri, ora Corini si aspetta il salto di qualità". Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori sui temi d'attualità e di calciomercato in seno al club di Viale del Fante, in vista del prossimo campionato di Serie B che vedrà i rosanero tra i protagonisti in lotta per una promozione in Serie A.

Leo Stulac, Edoardo Soleri e Ionut Nedelcearu vengono paragonati in questo articolo come degli studenti che alla fine del proprio anno scolastico si sono portati dietro dei "debiti" da recuperare nel corso della prossima annata. Situazioni differenti per ognuno di loro ma il tecnico Eugenio Corini dovrà valutare attentamente le rispettive posizioni in vista di un campionato che vedrà i rosa in lotta per la promozione in Serie A.