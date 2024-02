Palermo, tre allenatori esonerati dopo una vittoria: Marino ultima vittima di Corini

Il Palermo ha vinto 3-0 sul Bari lo scorso venerdì. Quest'ultimo, in seguito a questo ko, ha sollevato Pasquale Marino dall'incarico. Il nativo di Marsala è la terza "vittima" di Eugenio Corini, ecco gli altri esonerato dopo un ko in Viale del...

di Anthony Massaro

Il Palermo, in seguito all'ultimo successo in casa contro il Bari per 3-0, è salito al quinto posto della Serie B a quota trentanove punti, a meno cinque lunghezze dalla Cremonese seconda in classifica. D'altro canto, la società pugliese, con il secondo ko di fila dopo quello interno con la Reggiana, è retrocesso alla quindicesima posizione, a ridosso della zona playout con soli ventisette punti totalizzati. Un piazzamento inaccettabile per una società che solo l'anno scorso aveva sfiorato il salto in A, in finale playoff con il Cagliari di Ranieri.

Pasquale Marino ha chiuso la sua esperienza biancorossa dopo quattordici sfide, l'ultima proprio in quel di Viale del Fante, costatagli l'esonero! Infatti, il nativo di Marsala non è riuscito nell'intento di tirare fuori il club galletto da una stagione mediocre, nella quale naviga da inizio anno, anche per colpe di un avvio infelice con MicheleMignani. Quest'ultimo, anch'esso esonerato dopo una vittoria, una sconfitta e sette pareggi nelle prime nove sfide. Una particolarità dell'addio di Marino è che si tratta del terzo allenatore esonerato a causa del Palermo nell'ultimo biennio, da quando c'è Eugenio Corini in panchina.

Chi sono gli altri due? Daniele Gastaldello, ex mister del Brescia, è un altro di quelli che dopo la gara giocata al Renzo Barbera - lo scorso otto novembre 2023 - ha perso la sua panchina. Il mister nativo di Camposampiero arrivava alla trasferta siciliana con il peso di tre sconfitte consecutive e senza la possibilità di assistere dal vivo la sua squadra, essendo squalificato. Il gol di Mamadou Coulibaly ed un paio di situazioni fortunate, in quella giornata, permisero al Palermo di portare a casa i tre punti nel periodo peggiore della stagione. Momento non migliore per un Brescia, che da lì a poco avrebbe perso il suo allenatore. Sostituito prima da Luca Belingheri (ad interim) per una partita e da Rolando Maran, che ad oggi sta trascinando le Rondinelle in zona playoff.

L'altro, il primo di questa lista in ordine di tempo. Fabio Liverani, un ex giocatore che in Sicilia ha lasciato il segno, esonerato dal Cagliari dopo essere caduto in un luogo diventato speciale con le sue traiettorie geometriche, chirurgiche ed illuminanti. Regia elegante e mai banale, quella di Liverani, leader del Palermo nel triennio 2008-2011. Nella passata stagione agonistica, il club sardo decise di puntare inizialmente sulla figura del classe 1976, da sempre riconosciuto come profilo esperto ed importante per la categoria. La sua avventura rossoblù, purtroppo per il mister romano, non decollò mai e si concluse con un doloroso 2-1 tra le mura rosanero. Corini firmò la sua prima "vittima" da allenatore in Viale del Fante, grazie ai centri di Brunori e Segre, inutile quello di Pavoletti. Liverani, sostituito da Ranieri, lasciò la Sardegna con un misero bottino costituito da ventidue punti in diciotto partite, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e sei sconfitte.

