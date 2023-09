Palermo, stop Insigne? No problem Corini. Soluzioni verso Ascoli e tempi di recupero

Due assenze non da poco per Corini che falcidiano la catena di destra in vista del delicato match esterno contro i marchigiani guidati da Viali. Tuttavia, qualità e profondità della rosa, figlia dell'imponente ed ambizioso calciomercato estivo condotto dal club targato City Footnall Group, offrono a Corini varie soluzioni specie nel roster offensivo per ovviare all'assenza di Insigne.

L'impiego di Di Francesco, perfettamente adattabile come aculeo del tridente a destra, pare la soluzione più naturale. In alternativa, Di Mariano potrebbe dirottare da estremo offensivo proprio sulla destra, come già fatto nello scorso torneo ed in alcuni frangenti di questo primo scorcio di stagione, lasciando al figlio d'arte ex Lecce la sua collocazione naturale da attaccante esterno sul fronte mancino.

Poi c'è la soluzione Valente, non in cima alle gerarchie tecniche ma comunque di ruolo ed affidabile nel tridente a destra, senza dimenticare la carta Mancuso, da schierare estremo sinistro in avanti con il dirottamento a destra di uno tra Di Mariano e Di Francesco.

Corini può insomma dormire sonni tranquilli, aspettando con serenità, senza dover ricorrere ad alcuna forzatura , che Insigne si ristabilisca al meglio dal suo problema muscolare. Dopo un fisiologico periodo di rodaggio ed integrazione nei meccanismi collettivi del Palermo di Corini, Insigne mostrava segnali di crescita costante. Decisivo con un paio di giocate di qualità nella fase topica del match contro la Reggiana, quando ha acceso la luce negli ultimi venti metri dopo il pari di Lanini. Una magia sotto forma di assist per Di Mariano, non sfruttata dal dieci rosa, un paio di accelerazioni che hanno spaccato la densità del dispositivo difensivo di Nesta, l'imbucata per Segre da cui è nato il gol dell'ex Torino su perfetto cross di Di Mariano. Poi un primo tempo davvero elettrico ed esplosivo contro la Feralpisakò, con giocate d'alta scuola, dinamismo e partecipazione alla tessitura delle trame offensive, il gol che ha stappato il match su assist di Henderson. Poi la noia muscolare che l'ha costretto a lasciare il campo prima dell'intervallo. Le condizioni del fantasista, fratello del più noto Lorenzo, verranno valutate e monitorate quotidianamente. Difficile, ma non impossibile, che Insigne possa essere nella lista dei convocati per la sfida del prossimo sedici settembre ad Ascoli, decisamente più probabile che Corini lo abbia a disposizione al top della condizione nel successivo match interno contro il Cosenza di Fabio Caserta. Il tecnico di Bagnolo Mella attende paziente e fiducioso il recupero dell'ex Frosinone, pronto a ruotare gli altri big del reparto avanzato, giocandosi i numerosi assi nella manica presenti nell'organico, per proseguire speditamente la strada intrapresa in questo ottimo avvio di stagione.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.