Saric: “Ho avuto pochi infortuni, non so come potrei reagire. A Palermo difficile…”

«Io nella mia vita ho avuto pochi infortuni, non mi sono mai rotto seriamente qualcosa. Non so come potrei reagire a qualcosa così, sicuramente quanto ti succede sprofondi. Tanto fa la testa, la prima cura parte dal cervello. Vita fuori dal campo? La vivo come la vivevo prima, sicuramente bisogna avere una persona al fianco che capisca. Bisogna che lei abbia quell’affinità con te di capire i momenti negativi. Ho girato tante città, ho giocato a Carpi, a Siena città e tifo storico, non è facile partire da una città così e da una piazza così passionale, quello ti aiuta molto, poi essendoci anche il Palio c’è molta storia a Siena. Sono stato anche ad Ascoli e Palermo. La mia compagna mi ha sempre seguito. Quando ero ad Ascoli vedevo spesso i miei genitori a tre ore di macchina da casa. A Palermo era già più difficile, devi prendere l’aereo, infatti sono tornato una sola volta a Capodanno un paio di giorni. Come la vivono loro? Chiaramente come tutti i genitori ti vorrebbero vicino, ma capiscono che ho una carriera ed è normale essere sempre fuori casa, una scelta obligata, non c’è altro da fare. Cerchiamo di vederci il più possibile».