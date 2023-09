Ascoli, seduta mattutina: in due salteranno il Palermo. Nestorovski e Giovane…

L’Ascoli è tornato in campo in vista della sfida contro la squadra di Eugenio Corini, in programma dopo la pausa Nazionali.

Seduta di lavoro mattutina al Picchio Village per l'Ascoli in vista del match contro il Palermo, in programma Sabato 16 Settembre alle ore 14 allo stadio "Del Duca" per la quinta giornata del campionato di Serie B.