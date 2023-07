Palermo, Sorrentino: “Mercato rosa ok, la B è strana. Pigliacelli e Desplanches…”

MERCATO ROSA E SERIE B -"Sto seguendo il Palermo, come faccio sempre. Il mercato in questo momento è ottimo. Stanno cercando di allestire una rosa molto competitiva, aggiungendo ai pezzi migliori dello scorso anno, nuovi giocatori importanti che hanno vinto, È meglio prendere calciatori di B che hanno vinto campionati piuttosto che prenderli in A dove hanno lottato perla salvezza. La mentalità è completamente diversa. La serie B è un campionato strano perché puoi trovare squadre che appunto erano partite per fare annate di vertice, poi ti adagi un attimino e ti trovi invischiato nella lotta perla salvezza con rose non abituate ad avere una mentalità idonea per lottarci, come successo a Spal e del Benevento. Poi, quando hai a che fare con una competizione così lunga, devi essere anche fortunato e non avere grossi infortuni, trovare attaccanti che segnano, una difesa che subisce pochi gole nuovi giocatori che si ambientino subito. Effetto Barbera? La gente è passata negli ultimi anni dal paradiso all’inferno e poi di nuovo al paradiso. Però i tifosi non devono pensare di vincere tutte le partite. Tutti quanti noi speriamo che il Palermo vinca più partite possibili, però ci sta anche che passi dei momenti difficili. Però, come dico sempre, i migliori cavalli si vedono all’arrivo".