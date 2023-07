Calciomercato Palermo, focus Collocolo: sprint per il classe 1999. Di Chiara-Rivas…

Consueto punto sul calciomercato estivo del club rosanero sull'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo". Il quotidiano cartaceo si sofferma sulla fase interlocutoria della strategia di potenziamento, dopo i sei importanti colpi in entrata messi a segno dal binomio Rinaudo-Bigon nel primo scorcio di sessione. Priorità alla cessioni dei giocatori fuori progetto: mossa imprescindibile e propedeutica per affondare decisamente il colpo su altri obiettivi. Serve liberare slot nella lista over, Broh e Damiani, così come Graves, sono i principali indiziati a cambiare maglia. Lecco, Triestina e Cosenza per l'interno ex Sudtirol, Avellino, Triestina, Reggiana e Feralpisalò per l'ex Empoli. Sirene danesi per l'ex difensore del Randers. Obiettivo prioritario in mediana Michele Collocolo, classe 1999 dell'Ascoli che piace non poco a Cagliari e Cremonese. Gradimento del giocatore già incassato dalla dirigenza rosanero che deve ora trovare una quadra con l'Ascoli. Oltre due milioni la richiesta del club marchigiano, più una serie di bonus. Segre è contropartita tecnica gradita al ds bianconero Valentini ma il Palermo difficilmente si priverà dell'ex Torino. Di Chiara e Rivas profili ritenuti ideali per il 4-3-3 nei rispettivi ruoli, ma le vicissitudini giudiziarie della Reggina nell'iter di ricorsi per la riammissione al campionato di Serie B allunga i tempi e complica le cose. Pisa che monitora Valente e Soleri, Palermo che vaglia Tramoni e Sibilli come opzioni spendibili in casa nerazzurra. Intanto ieri a Ronzone, un Palermo imballato, rimaneggiato e poco brillante, ha ceduto il passo nel secondo test amichevole stagionale alla Virtus Verona. Menato ha regalato il successo di misura alla compagine di Fresco in avvio di ripresa.